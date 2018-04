Oeverzwaluwen en geen windmolens in Sint-Oedenrode

Boek na 28 jaar knippen voor kerk Sint-Oedenrode

11:34 SINT-OEDENRODE - De media schreef duizenden artikelen over de restauratie en het behoud van de Martinuskerk in Sint-Oedenrode. Een selectie is samengebracht in een boekwerk dat zondag in de kerk wordt gepresenteerd tijdens de gildemis van 9.30 uur.