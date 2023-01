OM eist na jarenlange vertraging lagere straffen voor inbrekers uit Geffen en Oss

Voormalig PS­V-doel­man Jeroen Zoet met veel pijn naar het ziekenhuis na zware botsing

Het zit keeper Jeroen Zoet niet mee na zijn transfer vanuit PSV in 2020. De keeper heeft in het competitieduel van zijn club Spezia met Atalanta Bergamo ogenschijnlijk een stevige blessure opgelopen. Hij is inmiddels voor controle naar het ziekenhuis gereden. Zoet had veel pijn nadat hij na een kwartier uitviel tijdens de wedstrijd.

4 januari