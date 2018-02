Omroep Meierij wil nog groeien

MEIERIJSTAD - Omroep Meierij maakt stappen in Meierijstad. De lokale omroep is vanaf 1 maart ook digitaal via Ziggo te zien en wil verder groeien in omzet én kwaliteit.

Omroep Meierij is sinds 1 januari in de lucht als lokale omroep voor fusiegemeente Meierijstad, maar vanaf 1 maart is Omroep Meierij ook voor alle Ziggo-kijkers in de voormalige gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode digitaal te zien.

Ziggo kreeg het eerder niet voor elkaar om de nieuwe lokale omroep uit te zenden via digitale tv. Dit had te maken met technische problemen rond verdeelstations. ,,Maar nu hebben ze het wel voor elkaar gekregen en vanaf 1 maart zijn we bij alle 35.000 huishoudens in Meierijstad digitaal te zien", zegt voorzitter Bart Eijkemans van Omroep Meierij. KPN en Telfort gingen Ziggo al voor met het digitaal uitzenden van de nieuwe lokale omroep.

Kick-off-uitzending

Op 1 maart gaat de omroep ook feestelijk van start met een kick-off-uitzending. ,,Tot nu toe zie ik het nog meer als oefenen, vanaf 1 maart moeten we er echt stáán als lokale omroep van Meierijstad", stelt Eijkemans.

De omroep werkt nu met een budget van ruim 50.000 euro. Dit is grotendeels subsidie van het Rijk, die via de gemeente wordt doorgesluisd. Maar Omroep Meierij wil nog dit jaar groeien naar een budget van een ton. ,,En binnen enkele jaren willen we verder groeien naar een budget van anderhalve ton. Onze commerciële mensen zijn al bezig met het werven van adverteerders", doelt Eijkemans op oud-wielrenner Gerrie van Gerwen en Theo Wouters. Die twee zijn bestuurslid reclame en sponsoring bij Omroep Meierij.

Omroep Meierij heeft nu in Jan de Vries van Omroep Brabant tijdelijk een hoofdredacteur. Eijkemans: ,,Hij blijft tot 1 april bij ons. Dat was de deal met Omroep Brabant. Als tegenprestatie gaan wij beelden leveren aan Omroep Brabant, we zullen dus aan hun kwaliteitseisen moeten voldoen."

Budget

Na 1 april wil Omroep Meierij een nieuwe hoofdredacteur aanstellen. ,,Mogelijk wordt dat een parttimer, vanwege ons budget. Dat is dus een van de redenen dat we in omzet moeten groeien."

De lokale omroep heeft nu zo'n zeventig vrijwilligers, die werken aan de radio- en tv-uitzendingen, Tekst TV, de website en sociale media. ,,Maar we kunnen nog best meer vrijwilligers gebruiken", benadrukt Eijkemans, oud-wethouder van Schijndel.