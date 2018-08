Ondernemers Sint-Oedenrode willen de populier weer populair maken

Wat heet

25 augustus Bijkletsen doe je 't best bij een kop thee. En klagen ook, in dit geval over de vakantie. Het was in twee woorden te warm, volgens mijn vriendin. ,,Het enige wat we gedaan hebben, is gezeten. De omgeving? Niks van gezien. Welgeteld één keer hebben we 's avonds iets ondernomen, maar ook toen kon ik alleen maar zweten en hyperventileren. Achteraf had ik liever thuis gezeten. 's Avonds gezellig een drankje gedaan bij Schijndel aan Zee. Ja, ik weet 't wel voor volgend jaar."