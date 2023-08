Onkruid komt als kool uit de Gestelse grond: ‘Op de stoep stond het gras wel 40 centimeter hoog’

Theo woont al 90 jaar in dezelfde woning: 'Mijn vader wilde deze boerderij per se hebben’

SCHIJNDEL - Al zijn hele leven woont hij op dezelfde plek, aan de Boxtelseweg in Schijndel: negentig jaar. Over vier jaar wordt ‘zijn’ boerderij honderd jaar oud. Theo van Esch (90 dus) vertelt er graag over. ,,Toen mijn vader dit kocht, waren veel dingen in de boerderij erg modern.’’