Ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel doen mee aan de Buffelrun Boerdonk: 'Leuk om die hindernissen te overwinnen'

Hij loopt het traject samen met een 'buddy', mede-organisator Lise van Bokhoven. Zij is fysiotherapeute en gespecialiseerd in sporten voor mensen met NAH. ,,Bij sommige klimonderdelen is het even doorzetten, maar dat is niet erg. Het is juist leuk om die hindernissen te overwinnen", vertelt Appels tijdens het lopen door. ,,Die hindernissen moeten wel niet te hoog zijn, anders krijg ik last van spasmen en dan durf ik niet meer." En hup, daar kruipt Appels onder een meterslang zeil door, kriskras door de modder op handen en voeten. Het lukt hem binnen de minuut de hindernis te overbruggen, maar of hij het ook leuk vindt? Appels heeft een brede smile op zijn gezicht. Zijn reactie: ,,Godnondedju."