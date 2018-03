Oost-Brabantse scouts staan voor grote oversteek

Huldiging sportkampioenen in Schijndel

24 maart SCHIJNDEL - Voor de laatste keer vond vrijdag in het Spectrum de huldiging van de Schijndelse sportkampioenen plaats. ,,Het sportgala gaat veranderen", vertelde wethouder Coby van der Pas van Meierijstad. ,,Vanaf volgens jaar komt er in Meierijstad een breed sportgala; daarover gaan we met de sportraad en verenigingen overleggen. Maar het is zeker dat we alle sportkampioenen in het zonnetje gaan zetten."