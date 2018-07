Opgepast met carpaccio: Jumbo waarschuwt en haalt product per direct uit schappen

Woonwagens aan Nederboekt in Veghel maken na planwijzi­ging plaats voor woningen

10 juli VEGHEL – Gemeente Meierijstad en de bewoners waren er al langer over in gesprek, maar op 20 september volgt een belangrijke stap: dan besluit de gemeenteraad over de herziening van het bestemmingsplan voor de Nederboekt in Veghel. Stemt de raad in, dan maken de woonwagens aan deze straat plaats voor zes ‘gewone’ huurwoningen.