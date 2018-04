Oranjecomité Rooi onderschat animo voor stoepkrijten

Ed Steenbakkers van het Oranjecomité Sint Oedenrode staat te glunderen op het Kerkplein. Het zonnetje komt lekker door en al de hele dag is er een flinke aanloop. ,,We hebben al jaren een heel goed programma. We zijn dit jaar met een wedstrijd stoepkrijten begonnen voor de kinderen. Dat was een geweldig succes. We hadden vijftig borden gemaakt, maar in een tijdsbestek van veertig minuten waren die weg.’’ De kinderen tekenden bij gebrek aan leien borden maar verder met het Kerkplein als canvas.