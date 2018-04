Oude ambachten doorverbinden naar nieuwe technieken in Sint-Oedenrode

Oude ambachten doorverbinden naar nieuwe technieken: dat is de toekomst. Met een virtuele klomp op de foto gaan. Of met de BeeBot de logische volgorde van het maakproces van de klomp programmeren. Nog leuker: een 3D-klomp printen of van recyclebare materialen een platte getekend klomp omzetten naar een 3D klomp. ,,Dat stimuleert de creativiteit van de kinderen”, verzekert Tine Strikkers, ICT-coach bij SKOSO.

Met houten blokken, wasknijpers, bierdopjes en kurk hurken de kinderen rond een mega-klomp. Ze hebben een kwartier de tijd om de klomp te vullen en te versieren. Dan neemt een volgende groep het over en schuiven de kids door naar een nieuwe opdracht. Robin leert uit het filmpje dat klompen maken een heel moeilijk proces is. Hoewel ze tijdens het lopen telkens uit de klomp floept, ziet ze wel de voordelen ervan. ,,Als je op je knieën zit, kun je de klomp gebruiken als krukje, je hoeft geen veters te strikken en klompen zijn lekker warm.” Hoe ze zich de klomp van de toekomst moet voorstellen is nog onduidelijk. Of ze klompen gaat dragen? ,,Ik denk het niet. Maar dit ontdeklab is wel erg leuk.”