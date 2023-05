Oude tijden herleven tijdens stoomweekend; ‘Ze trokken ergens aan, er ging wat draaien en toen kwam er stoom uit’

INTERVIEW Van Nistel­rooij is teleurge­steld over de fouten bij PSV: ‘Zo maak je het jezelf heel moeilijk’

De teleurstelling was groot, zondagmiddag bij PSV. Trainer Ruud van Nistelrooij zag zijn ploeg met 3-3 gelijkspelen tegen sc Heerenveen en dat was niet genoeg om plek twee al veilig te stellen. ,,We hebben op drie momenten drie goals weggegeven, waarbij wij er niet goed uitzien. Dat is te veel. Dan maak je het jezelf heel moeilijk”, zei hij.