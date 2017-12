Pais en vree in Schijndels gemeentehuis

Op zaterdagochtend, buiten is de Schijndelse weekmarkt in volle gang, heerst rust in de kolos aan het marktplein. Bewoners sloffen door de gang met een mok koffie of maken zich gereed voor hun werk. Geen studentikoze aanblik, maar opgeruimd en aangenaam warm. Het doolhof van gangen, trappen en liften is gescheiden in leefcompartimenten en werkgedeelten. Tot een definitieve bestemming zich aandient, is het oude gemeentehuis in gebruik door 21 bewoners en zeven bedrijfjes.

Saamhorigheid

Wesley Joosten (33), Marc (43), Rutger (22) en Michelle (22) bevolken deze bijzondere plek. Joosten: ,,Wij zijn niet buitensporig, misschien hippieachtig in een tijd dat iedereen voor aanzien en individualisme gaat. Wat ik liever in de maatschappij zou zien, is zoals het binnen de muren van dit gebouw gaat. Het is saamhorig, we delen en zorgen voor elkaar."

Michelle uit Veldhoven moest op stel en sprong het ouderlijk huis uit: ,,Dit was het goedkoopste dat ik kon vinden. Het is niet luxe, de douche valt bijna om. Wel super dat ik al deze mensen heb ontmoet. Wij zijn ook maar tot elkaar veroordeeld."

Jacques Vugts maakt er, vanuit zijn kantoor met bordes aan de markt, dagelijks bezwaar tegen te hoge WOZ-waardes: ,,Mijn klanten bereik ik online. Toch is het in drukke periodes niet fijn om vanuit thuis te werken met meerdere mensen. Bovendien is het goedkoop: 320 euro. Op het bordes heb ik in de zomer wel eens gezeten, maar dat zit niet lekker; iedereen staart je aan."

Controles

Het is niet alleen rozengeur en maneschijn. De opstartfase leidde tot klachten over geluidsoverlast in de late uurtjes. Die klachten zijn inmiddels verleden tijd, bevestigt Laurens Smits van Dé Vastgoedbeschermer: ,,De gemeente wil later het gebouw in exact dezelfde staat terug. Daarom plaatsten wij er zowel werken als wonen in, zo heb je 24/7 toezicht. We controleren een keer per maand aangekondigd en indien nodig vaker." Rutger: ,,Naar aanleiding van die geluidsoverlast kregen we onaangekondigde controles op vrijdag- en zaterdagavond op onze verdieping. Dat is niet relaxed als je net een romantische date hebt."