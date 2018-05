Partner slachtoffer kei-ongeluk: 'Geen slecht gevoel over straffen'

DEN BOSCH/SCHIJNDEL - ,,We hebben er geen slecht gevoel bij. We zijn niet ontevreden over de straffen.'' Dat zegt Schijndelaar Stephan Visser over de straffen die drie plaatsgenoten dinsdag zijn opgelegd voor het veroorzaken van een kei-ongeluk waarbij zijn partner Tynni Habraken vorig jaar zwaargewond is geraakt.

In tegenstelling tot de drie verdachten waren het slachtoffer en haar partner wel naar de rechtbank in Breda gereisd om de uitspraak te horen. Een van de verdachten werd minder zwaar gestraft dan geëist omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. ,,Ik neem aan dat de rechtbank die conclusie weloverwogen trekt'', aldus Visser.

Enkele weken geleden eiste een advocaat namens het slachtoffer ruim 3 ton schadevergoeding van de verdachten. Het gaat onder meer om aanpassingen in de woning waar het slachtoffer woont met haar partner en enkele maanden geleden geboren kind. De vrouw moet zich zien te redden met een rolstoel.

Begrijpelijk

Wat de rechtbank betreft blijft de schadevergoeding bij ruim 190.000 euro. ,,Ja, bij de rechtszitting keek een advocaat van één van de verdachten kritisch naar de posten die wij opvoeren. Dat is begrijpelijk. Er is ons uiteindelijk veel geld toegekend. Maar we willen met onze advocaat nagaan of het mogelijk is om een hoger bedrag te krijgen via een civiele procedure.