Penning van Verdienste voor Maddy Goossens

Klagende omwonenden Annapark halen bakzeil: ‘Schandalig en teleurstel­lend’

HINTHAM - De klachten van omwonenden van het Annapark in Hintham over het handelen van het Bossche college van B en W zijn onterecht, zo oordeelde de lokale Ombudscommissie. Het Bossche gemeentebestuur heeft het Annapark nog altijd in beeld voor woningbouw.

15:00