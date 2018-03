Piet Fennis: Buurten en repareren gaat in een moeite door in Sint-Oedenrode

,,Buurten en sleutelen gaan in één moeite door”, zegt vrijwilliger Piet Fennis. ,,Fietsen reparen is bij ons het middel om elkaar te ontmoeten. Mensen die emotioneel een ‘slag in het wiel hebben’, geen werk of gepensioneerd zijn, kunnen hier terecht. Ook jongeren van verslavingskliniek Kentra24, lopen weleens binnen. Ze beginnen aarzelend aan een wrak, maar rijden trots en met een high five weg op hun zelf gerepareerde karretje”, weet Fennis.

,,We werken ook met allochtonen. Na enkele weken bezitten ze een eigen fiets en leren ondertussen Nederlands. Van twee of drie exemplaren maken we één hele, geen hypermoderne fiets maar goed genoeg om rond te karren.”

Overjarig

Vrijwilliger Harrie Hol en Davy Bijnen zetten het voorspatbord goed vast. Bijnen zweet ervan. Voor de technisch aangelegde man is dit een dagbesteding die hem wel ligt. Het deert hem niet dat de IJslandse herder Vinur – maatje van Harrie dat niet alleen thuis kan blijven – nauwgezet zijn bewegingen volgt. ,,Het is fijn om samen te werken en een kant-en-klare fiets af te leveren.”

Fennis: ,,Met bruikbare onderdelen van oude fietswrakken knappen we andere fietsen op. Er staan vier heren- en twee damesrijwielen klaar om opgehaald te worden door het Huis van Compassie uit Nijmegen. Natuurlijk zijn het overjarige modellen, maar nog prima geschikt.”

Vrijwilliger Jos Neggers heeft een wit frame van een kinderfiets onderhanden. ,,De spatborden haalde ik van een andere fiets, die hebben we wit gespoten.”

Geen doel