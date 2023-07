Plannen voor niet één, maar twee nieuwe scholen in groeiwijk Veghels Buiten. Waar precies is nog de vraag

Gelukkig getrouwd ‘Briljanten’ Abdul (83) en Seragatoen (82) dankbaar voor hun gearran­geerd huwelijk

Toen Abdul Aziz Faujdar en Seragatoen Rahmoe op 5 juli 1958 met elkaar trouwden in een buitenwijk van Paramaribo, had hij zijn bruid nog niet eerder in vol ornaat gezien. ,,Ze was heel mooi.” Zij: “En Abdul is nog altijd knap.”