Plezier en teamwork staan bij 34ste Grote Zeskamp in Schijndel voorop: ‘Het is net een virus’

Turkse Eindhovena­ren toeterden erop los: politie schrijft 75 bekeurin­gen voor ‘excessen’ uit

EINDHOVEN - In Eindhoven was het zondagavond feest voor veel Turkse Eindhovenaren om de overwinning te vieren van president Recep Tayyip Erdogan. Honderden mensen stapten in de auto en reden toeterend door de straten van de stad. De politie laat maandag weten 75 van hen te hebben bekeurd voor verschillende verkeersovertredingen.