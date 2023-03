Primeur Marius Strijbosch: eerste Erfgoedpluim Meierijstad is voor hem

Bij The Masters nemen ze Stratego bloedseri­eus: ‘Het komt echt aan op tactiek, inzicht en soms wat bluffen’

EERDE - Stratego, wie heeft het als kind niet gespeeld? Maar tijdens The Masters of Stratego in Eerde is van kinderspel geen sprake. Bloedserieus wordt er met rode en blauwe legers jacht gemaakt op de vlag. ‘Bom!’