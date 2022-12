Provincie wil geen uitbreiding agrarische bedrijven in Laar en Nieuw Laar, maar gemeente houdt rug recht

Van WK-finalist en spook op het veld tot krankzinni­ge ontknopin­gen: dit zijn de opvallend­ste momenten van het amateur­voet­bal in 2022

Een Engelse topvoetballer die zich meldt in Rosmalen, een wedstrijd die is gestaakt zonder dat de arbiter er iets van weet, een WK-finalist die neerstrijkt in Tilburg en krankzinnige ontknopingen in de strijd om de prijzen. Dit zijn de tien opvallendste momenten van het amateurvoetbal in 2022.

21 december