Raadsleden Meierijstad kregen bijna 460 stukken te lezen in 2022

Vijftig jaar verzamel­beurs in Eerde: ‘Een kleine verzamel­tic is best fijn. Je hoeft je echt nooit te vervelen!’

EERDE - Ansichtkaarten, munten, speldjes... Al een halve eeuw is er maandelijks een Verzamelbeurs in gemeenschapshuis De Brink in Eerde. Zondag was de jubileumeditie.

23 januari