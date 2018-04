Raadslid verlaat woest de raadszaal in Sint-Oedenrode: 'Bemoeit u zich niet met mijn privéleven!'

Het is tot dat ene moment erg rustig in de warme raadzaal van Meierijstad. De raadscommissie ruimte vergadert deze donderdagavond in Sint-Oedenrode over onder meer een bestemmingsplan voor zes sociale huurwoningen in de Veghelse Evertsenstraat. Maar opeens slaat de vlam in de pan als fractieleider Laurens van Voorst van Hart voor Schijndel aan het woord is. ,,Ik ben blij met het enthousiasme van andere raadsleden voor sociale woningbouw, ook van de heer Verkuijlen. Het zou alleen fijn zijn als hij in de toekomst ook enthousiast is als bij hem voor de deur sociale woningen komen."

Dan verheft Peter Verkuijlen van Gemeentebelang Meierijstad zijn stem. ,,Wilt u zich níet met mijn privézaken bemoeien!"

Van Voorst op zijn beurt: ,,Het gaat om een openbare brief van u aan de gemeenteraad. Waarom zou ik het daar niet over mogen hebben?" Van Voorst wijst op een brief uit juli 2017, waarin Verkuijlen samen met andere buurtbewoners bezwaren uit tegen de bouw van sociale huurwoningen aan de Eerschotsestraat in Sint-Oedenrode. Deze woningen zouden van invloed zijn, 'op ons woongenot en waarde van onze woningen', aldus de brief.

Quote Hier hoor ik over te zwijgen Peter Verkuijlen

Verkuijlen wordt nu echt boos. Hij ontploft haast. ,,Ik kan als raadslid geen antwoord geven op mijn privézaken. Hier hoor ik over te zwijgen. En u zou ook het fatsoen moeten hebben om uw mond hierover dicht te houden!" Van Voorst blijft rustig en herhaalt dat het om een openbare brief ging. Verkuijlen pakt ondertussen zijn spullen en beent boos de raadzaal uit.