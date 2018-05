Rechtszaak kei-ongeluk Schijndel toch (gedeeltelijk) openbaar: 'Onbegrijpelijk'

Veghelse Robin Heesakkers zit vol verhalen over haar lange zeilavon­tuur: 'Haaien, schildpad en kreeft gegeten'

VEGHEL - Robin Heesakkers is weer in Veghel. Thuis, maar zo voelt het nog niet helemaal. Zes maanden leefde Robin (16) met scholieren uit heel Nederland op het zeilschip Thalassa Barkentijn van School at Sea.