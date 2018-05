Rechtszaak over megastal Nijnsel

NIJNSEL - De bestuursrechter gaat zich toch buigen over de megastalplannen van de familie Verhagen in Nijnsel. Gesprekken over een alternatieve locatie hebben niets opgeleverd.

De rechtbank buigt zich op woensdag 9 mei voor het eerst over de afgewezen plannen voor een megastal met 18.000 varkens in Nijnsel. De gemeente Meierijstad weigerde eind vorig jaar een vergunning te verlenen vanwege nieuwe provincieregels. Initiatiefnemer Thomas Verhagen legde zich daar echter niet bij neer. Gesprekken om tot een alternatieve locatie te komen, liepen de afgelopen maanden op niets uit. ,,De gemeente had ons vooralsnog niets te bieden, dus zetten we de juridische procedure door", aldus Verhagen.

De vergunningweigering van de gemeente had nogal wat voeten in de aarde: de familie Verhagen ijvert al tien jaar voor het plan, en voldeed intussen aan alle voorwaarden. Tegelijkertijd is de tegenstand in de omgeving enorm. Zowel bij buren die wijzen op de gezondheidsrisico's als bij boeren die vrezen dat hun eigen uitbreidingsmogelijkheden definitief tot het verleden behoren.

Stalderingsverplichting

Bij de weigering baseerde de gemeente zich op de zogeheten stalderingsverplichting die vanaf november geldt. Wie sindsdien een stal wil bouwen, moet elders een boer vinden die een minstens zo groot staloppervlak sloopt. Daar kon Verhagen vorig jaar onmogelijk aan voldoen in de dikke week die hij daarvoor kreeg. Hoewel de provincie bereid was tot een uitzondering in dit specifieke geval, besloot de gemeente de aanvraag te weigeren. Wethouder Eric van den Bogaard (Team Meierijstad) zei niet anders te kunnen: in strijd handelen met de nieuwe provincieregels zou juridisch niet houdbaar zijn. De gemeenteraad was evenwel sterk verdeeld: coalitiefracties CDA en VVD stemden tegen de weigering, maar vanuit de oppositie was er veel steun.