Restaurant Odille opent in Rooi: ‘Koken is een ambacht’

Enkele jaren geleden was dit pand nog gevuld met modekleding voor mannen. Nu, met drie keukenblokken middenin, ronde tafels rond het hele kookgedeelte, speelse, minimalistische kunst gecombineerd met een stijlvolle inrichting, geeft de open ruimte een wauw-effect.

,,Deze opzet vind je nergens”, zeggen de partners Casimir Evens (37) en Lotte Bloem (29). Ook met culinaire gerechten trekken de uitbaters aandacht. ,,We werken met seizoensgebonden ingrediënten van lokale ondernemers of gewoon op de weekmarkt gekocht. Zeventig procent van onze menu’s bestaat uit groenten, dertig procent uit vlees en vis. Ik gebruik geen zout maar werk met kruiden en specerijen als smaakmakers. We zijn een restaurant voor iedereen, we serveren lunches en a la carte menu’s. Maar op vrijdag en zaterdag verrassen we mensen met onze eigen creaties. Dan zetten we onze gasten twaalf tot veertien gangen voor met een prijskaartje van 101 euro.”

Ambachtelijke kookkunst

Toen Casimir Evens 13 jaar was wist hij het al: ooit zou hij zijn eigen restaurant runnen. Hij werkte in veel Brabantse restaurants, verlegde zijn werkterrein naar België en leerde daar de ambachtelijke kookkunst kennen. Na België werkte en leidde Evens vijf jaar restaurant Vane met de Skybar in Eindhoven. Hij was verantwoordelijk voor meerdere afdelingen en deed uiteindelijk meer kantoor- dan keukenwerk.

Quote Het resultaat van de tekening op een servetje zie je hier.” Lotte Bloem

,,Ik miste het dynamische gevoel van eigen creaties maken. En samen pakten we ons eerdere plan op: een eigen restaurant.” Bloem: ,,Op de dag dat we de koop van ons eerste huis vierden pakte Casimir een servetje. ,,Daarop tekende hij zijn droom: een grote open ruimte, in het midden een keukenblok en de gasten rondom. Ik zei toen: je bent gek, Niemand wil de jachtige voedselbereiding zien. Maar Casimir wil de bewerking van voedsel niet wegstoppen. En zie hier het resultaat van het servetje.”

Voormalige pand Muller Mode

Voor een eigen restaurant kwam hun woonplaats Son in aanmerking. Hun oog viel op de voormalige Rabobank maar dat ging niet door. Tot Boy Ramsahai hen precies de open ruimte kon verschaffen die nodig was: 450 vierkante meter in het voormalige pand Muller Mode, dat nu de naam Odille - rijkdom - draagt. Lotte: ,,Voor ons is deze locatie een rijkdom. Evens vult aan: ,,Ruim veertig procent van de gasten in restaurant Vena komt uit deze regio. Ik ben ervan overtuigd dat velen ons weten te vinden. Bovendien leerde ik in België dat koken een ambacht is. Koks hebben plezier in hun werk. En dat plezier breng ik met het team hier terug.”