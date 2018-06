Rompertje of teamdag? Declareren mag in Meierijstad

Brabantse platte­lands­be­wo­ners klagen staat aan voor stank: 'We worden gediscrimi­neerd'

20 juni DEN BOSCH/ERP - Is het een wanhopige schreeuw om aandacht of een serieuze poging? Achttien plattelandsbewoners, met name Brabanders, klagen de staat aan omdat ze gek worden van de boerenstank.