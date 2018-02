Rooi gaat voor de klomp

De brochure voor een klompenarrangement met een toeristische fietstocht en wandelommetjes vanaf zes Rooise startadressen, ligt klaar en de eerste klompenwandeling is al geweest.

Rob Jansen mede-eigenaar van De Helden van Kien en Rinus van der Heijden willen Rooise ondernemers bundelen zodat toeristen in Rooi kennismaken met het klompenambacht en het Rooise natuurgebied. Daarvoor grijpen ze terug naar verhalen van vroeger, nieuwe belevingen maar ook naar hedendaagse technieken. Rob Jansen: ,,De klomp hoort van oudsher bij Sint-Oedenrode. En oude ambachten gooien we niet weg. Bijvoorbeeld bij de Gasthuishoeve kunnen bezoekers het klompenmakersvak leren, Hoeve Strobol heeft een arsenaal aan klompenmakersgereedschap, het museum voor Brabantse Mutsen en Poffers houdt een expositie over vrouwenklompen en de firma Holl in Nijnsel verkoopt draagklompen en souvenirklompen."

Kinderboerderij

Het is de bedoeling dat Rooise ondernemers elkaar versterken via het klompenthema. Vanuit paviljoen Helden van Kien loopt het klompenpad naar kinderboerderij De Kienehoeve. Daar staan voor kinderen en volwassenen alle maten klompen klaar om de klompenbelevingstocht te lopen. Het klompenthema slaat aan volgens Jansen. ,,De klomp die we laatst voor ons paviljoen plaatsten, wordt dagelijks gefotografeerd. En we zijn benaderd door een Chinese busorganisatie die haar reizigers een workshop klompenmaken wil aanbieden in de Gasthuishoeve."