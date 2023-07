Rooise kweker Van den Berk plant wereldwijd zijn bomen, en heel soms komt er een oudje terug

Kiest Gestel voor andere invulling van Heidelust?

SINT-MICHIELSGESTEL – Bewoners van de wijk Theereheide kunnen in september een nieuwe bewonersavond verwachten. Dan gaat de gemeente Sint-Michielsgestel met hen in gesprek over een andere invulling van het braakliggende terrein van Heidelust, de plek waar voetbalclub SCI zat.