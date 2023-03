Rooise vader en dochter zetten hun fokpaarden in spotlights tijdens keuring: ‘Een sprekend hoofd en glasharde benen zijn belangrijk’

De bejaarde 22-jarige merrie Laura van de Hulsthoeve is de aanvoerster van hun vierdelige span. Haar dochter Daisy met pasgeboren hengstveulen Landor, blijft dit keer thuis. Volgend jaar nemen ze wellicht wél deel aan de keuring. Want hoewel de familie hengstveulens meestal verkoopt, heeft dit vierde veulen van Daisy potentie als fokpaard. Pleun: ,,Hij heeft maar 0,2 procent inteelt, dat is bijzonder weinig. Als hij zich goed ontwikkelt en op de ijkpunten waarop wordt beoordeeld - zoals houding en karakter - na drie weken, drie maanden en drie jaar nog dezelfde hoge scores laten zien, wordt hij wellicht een blijver.”

Quote Je zoekt een hengst die de eigenschap­pen van de merrie aanvult Pleun Schepens, fokt trekpaarden met vader Mari

In 1985 kochten Mari Schepens en zijn vader hun eerste Belgische trekpaard. Niet om op het land te werken, maar om ermee te fokken. Intussen bezit de familie vijf trekpaarden en een veulen. Dochter Pleun (23) is dierenartsassistente en erfde de passie voor paarden van zowel haar opa als haar vader. Ze weet alles over het krachtige paardenlijf, het karakter en de erfelijkheidsfactoren. ,,Je zoekt een hengst die de eigenschappen van de merrie aanvult. De harde werkers van vroeger worden steeds meer recreatief gebruikt als rij- en dressuurpaard, of aangespannen voor dagtochten, en showdagen. Na mijn werk rij ik zoveel mogelijk. Dat houdt de paarden soepel, versterkt hun spieren.”

Quote Als je meedraait in de top ligt de verkoop­kans hoger. Onze trekpaar­den gingen onder andere naar Moldavië, Rusland, Polen en België Mari Schepens, fokt samen met dochter Pleun trekpaarden

Voor de keuring van zaterdag krijgen hun vier deelnemende paarden een grondige wasbeurt. Manen worden gevlochten en flossen in model gekamd. Een sprekend hoofd, een lange nek, schuinliggende schouders, een sterke rug en glasharde benen zijn belangrijk. Ook beoordeelt de jury stap, draf en galop. Mari: ,,Wij zijn de enige trekpaardenfokkers in Sint-Oedenrode. Als je meedraait in de top ligt de verkoopkans hoger. Onze trekpaarden gingen onder andere naar Moldavië, Rusland, Polen en België.” Pleun is er trots op dat één van hun merries al eens regio-kampioen werd en hoopt op het Nederlands kampioenschap.

Robuuste paardenlijven

De jaarlijkse fokpaardenkeuring begint zaterdag met een keuring van de drie afzonderlijke rassen: shetlanders, haflingers en trekpaarden. Daarna volgt om 15.00 uur een showprogramma, vertelt Ad van Nuenen, voorzitter van de Rooise fokpaardenvereniging. ,,Vorig jaar stalen de Friese zwarte parels de show, dit jaar vragen de trekpaarden aandacht met een kür op muziek. Het is prachtig te zien hoe deze robuuste paardenlijven hun figuren in stap, draf en galop uitvoeren. We sluiten af met een defilé door alle rassen.”