Samenwerken met je pony bij Brabants Kampioenschap Indoor Springen in Rooi

Haar pony heet Miss Vancouver, maar het dier komt niet uit Canada, maar uit Ierland. "Hij had die naam al", vertelt Sophie Steenbakkers (13) uit Best. Ze is net vierde geworden in de L-klasse. Met een deelnemersveld van veertig is dat gewoon heel goed. Ze mag nu naar het NK en Indoor Brabant. De hele familie was present om haar aan te moedigen.Oudere zus Pascale hoeft vandaag niet aan de bak, zij doet paard springen (dat onderdeel van het Brabants Kampioenschap vindt volgend weekend plaats, ook in Sint-Oedenrode) en ponydressuur. De meiden hebben de liefde voor het paard met de paplepel in gekregen, want vader Huub heeft ook paard gereden. "De eenheid met je paard, het samenwerken, dat is zo mooi", zegt hij. "Samen een team vormen", vult moeder Annemarie aan.

Eigenwijze pony's

Het parcours in de hal wordt aangepast voor de volgende klasse. Balkjes wat hoger, de hindernissen op andere afstand. De sfeer is relaxed, muziek schalt uit de boxen. "Het gaat heel goed", vertelt Dianne Merks, zelf ook springruiter maar nu druk in de organisatie. " We zien wel wat spanning bij de ruiters, want het is een grotere wedstrijd als anders, en het Brabants kampioenschap hangt eraan vast." Het trainen van een pony is niet moeilijker dan een paard. "Wel bij de kleine pony's, die zaterdag hebben gereden, omdat daar alleen kinderen op kunnen rijden. Die moeten het dus van de kinderen leren, en dat is wat lastiger. En kleine pony's kunnen ook wel wat eigenwijzer zijn. Die doen net wat ze zelf willen." De pony' s springen best wel hoog, zo'n 1,20 meter. Voor de leek lijken deze grote pony's op paarden. Niet voor de kenner.