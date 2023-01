Sanitair gebouw bij crisisnoodopvang in Liempde volledig uitgebrand

De crisisnoodopvang is gevestigd op landgoed Velder. Het centrum is opgebouwd uit tijdelijke gebouwen. In een van die gebouwen, bedoelt voor sanitaire voorzieningen, is rond 22.45 uur brand ontstaan. De brandweer kwam ter plaatse en zorgde ervoor dat de brand zich niet verder kon uitbreiden naar naastgelegen gebouwen op het terrein. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

De opvang kwam ook in november in het nieuws toen de eerste groep van 120 vluchtelingen protesteerde tegen de leefomstandigheden. ,,De opvang is voor 450 mensen en we moeten minuten lopen naar het sanitair. Er is geen warm water, de ruimten zijn niet schoon. Het is koud weer en er dreigt de komende dagen een catastrofe als het gaat regenen en sneeuwen’’, liet vluchteling Mohammed Hardan toen weten.