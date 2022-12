Schietclub vraagt met petitie opnieuw aandacht voor behoud Willibrordcentrum: ‘Ze beloven veel maar er komt niks van’

,,Wethouder Everling was erg onder de indruk over het aantal handtekeningen”, vertelt Frans Jacobs, secretaris van Hedilo over de overhandiging op het gemeentehuis. ,,Hij heeft het in ontvangst genomen en zei dat de gemeente hard op zoek is naar een locatie die geschikt is voor het liefst álle verenigingen van het Willibrordcentrum. Of dat gaat lukken? Ik zou niet weten wáár in Heeswijk-Dinther.”