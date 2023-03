Schijndelse kinderen voor schone straten: ‘We houden van de natuur en opruimen is een hobby geworden’

De eerste buit van Stijn is een snoepzakje. ,,Ik doe het nu drie jaar. En twee jaar geleden heb ik er twee spreekbeurten over gehouden. Eentje over opruimen en eentje over de verwerking van het afval.” Hij pakt wat peuken op. ,,Oma, halló!” Oma Andrea loopt gehoorzaam terug en houdt de zak open voor de peuken.

Een eind verderop ruimt Lieselot Janssen op met haar kinderen Sepp (3) en Bodi (1). Sepp raapt ijverig peuken op. Zijn moeder kijkt glimlachend toe. ,,Als we wandelen, dan zegt hij: ‘Mama, daar ligt rommel’.” Lieselot raapt de blikjes gescheiden op van de rest van het afval. ,,Heel goed”, laat opruimer Maayke Boon van Ostade weten.

Statiegeld op blikjes

,,Pas op 1 april komt er statiegeld op blikjes, drie maanden later dan oorspronkelijk de bedoeling was. We gaan de blikjes tellen en geven het aantal door aan de Zwerfinator (Dirk Groot, red.). Hij heeft het initiatief genomen om aan elk opgeraapt blikje een prijskaartje van 75 euro te hangen.”

Groot gaat de staatssecretaris vervolgens een factuur sturen voor alle geraapte blikjes, om haar een indruk te geven van de financiële impact van dit uitstel op gemeentes. Intussen ruimen de twee vrienden Levi Bakker en Nils van Schijndel (beiden 9) samen op. ,,Zij zijn wel de kanjers hier”, vindt medeorganisator Wim van der Rijt. ,,Ze ruimen bijna dagelijks op.”

Quote De compliment­jes die we krijgen, zijn ook leuk natuurlijk Nils van Schijndel

Waarop het tweetal reageert: ,,Nou... twee keer per week.” Levi voegt eraan toe: ,,We houden allebei van de natuur en opruimen is een hobby geworden. En de complimentjes die we krijgen, zijn ook leuk natuurlijk.” Nils knikt. ,,We ruimen altijd samen op, want dat is gezelliger dan alleen.”

De eerste die terugkeert met een volle plastic zak is Rita van der Heijden. ,,Opruimen geeft altijd een voldaan gevoel.” En dat vindt ook Rzemek uit Polen. ,,Ik woon nu drie jaar in Nederland en dit is de eerste keer dat ik meedoe. Goeie actie. Er lagen veel peuken.”

Gezelligheid

Ook daar vindt Maayke iets van. ,,Statiegeld als instrument in het tegengaan van zwerfafval werkt heel goed. Dat zie je bij petflessen; die vind je nu veel minder. Het moet ook komen op sigarettenfilters en -pakjes. En op alle drankverpakkingen. Gelukkig is er een steeds grotere groep bezorgde burgers die afval oprapen en data verzamelen. Ze wijzen het bedrijfsleven op zijn verantwoordelijkheden.”

Behalve het nut van het opruimen speelt gezelligheid ook een rol. Dat geldt in elk geval voor Pascal en Claudia van Oers. ,,Wij zijn twee jaar geleden verhuisd naar Veghel, maar we blijven hier opruimen omdat we het hier zo gezellig vinden.” Pascal trekt een opklapbare bolderkar voort. ,,Deze hebben we er zelfs voor aangeschaft. Dan hoef je de afvalzakken niet de hele tijd te dragen.” En dan breekt het uur der waarheid aan: er zijn 417 blikjes opgeraapt. Maayke lacht tevreden. ,,De rekening gaat naar de staatsecretaris!”

Volledig scherm Stijn (rechts) ruimt op met zijn oma Andrea en broertje Tim. © Jan Zandee