Scholieren in Erp samen aan de kerstdis: ‘Mooi dat het weer mag’

,,Mooi om weer op een gezellige manier bij elkaar te zijn op de school”, aldus directeur Leon van Boxtel. ,,Vorig jaar kon dat jammer genoeg niet vanwege de restricties door de coronacrisis.” Hij is directeur van meerdere basisscholen in Meierijstad, behalve de Empel in Erp van de basisscholen in Keldonk en Boerdonk. En in Veghel staat hij nu bekend als prins carnaval trouwens. ,,Sommige scholen kiezen voor een kerstmarkt of een kerstontbijt, elk jaar zijn we weer creatief.”