Schoorsteenbrand in woning Olland snel geblust

Video #Carnavalvrij: Bavaria start petitie voor vrije dag met carnaval

12:40 LIESHOUT - Carnaval is zo belangrijk in het zuiden, daar móet een nationale feestdag in zitten, vindt Bavaria. Met de campagne #carnavalvrij probeert de bierbrouwer dat voor elkaar te krijgen. Al zal het eigen personeel juist die dagen lastig vrij kunnen krijgen.