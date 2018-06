Sil (6) uit Schijndel kan niet zonder speciale zwemlessen, maar er is geen geld meer

'Mister Blauw Geel' stuurt voortaan naar Erp: 'Teveel liefhebber om op de bank te zitten'

5 juni VEGHEL - Het zal even wennen zijn voor Emiel van der Sanden. Na twaalf seizoenen voetballen in het eerste van Blauw Geel stuurde de Veghelaar zijn fiets vorige week voor het laatst naar het Prins Willem Alexander Sportpark. ,,Dat voelt best gek. Het besef is er nog niet echt", zegt de 33-jarige spits die komend seizoen in zijn auto richting Erp stapt.