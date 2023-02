Smullen, speuren en ontdekken in de Lambertuskerk

VEGHEL - In de Lambertuskerk in Veghel hielden ze zondag na de Maria-Lichtmis een open dag. Kinderen dwaalden door de kerk en na de rondleidingen ging de kerk op slot voor een bijzondere ‘escape church’.

Het familiepastoraat Veghel is een initiatief dat eind 2021 z’n huidige vorm kreeg. Bijna het hele jaar door staan voor gezinnen activiteiten op het programma. Zondag was er de Maria-Lichtmis, een feest dat veertig dagen na Kerstmis wordt gevierd. Na de viering smullen kinderen van pannenkoeken.

Quote De goudbruine kleur en ronde vorm doen denken aan de zon die terugkeert voor de lente. Hennie van Hattum, pastoraal werkster Franciscusparochie

,,In België is pannenkoeken eten met het lichtfeest meer bekend”, vertelt pastoraal werkster Franciscusparochie Hennie van Hattum. ,,De goudbruine kleur en ronde vorm doen denken aan de zon die terugkeert voor de lente. Deze historische wortels zijn al ouder dan het Christendom.”

Een aantal kinderen, waaronder communicanten, begint eerst aan de speurtocht. Van Hattum: ,,Hoeveel communicanten we dit jaar hebben? Oh jee. Vroeger deed de hele klas de communie, nu kiezen ze er echt voor. We zijn heel blij met de 17 kinderen, die zich op dit moment hebben aangemeld.”

Glas-in-loodraam en bijbel

Op de speurtocht staan twaalf kleurrijke afbeeldingen en ergens hangen of liggen die in het echt in de kerk. Floris van der Valk (8) heeft bij de speurtocht geholpen en geeft daarom Lucas van Rijsewijk (7) nuttige tips. Ze genieten meer van de speurtocht dan van de eerdere viering. Sophie Bijnen (10) vindt die juist heel leerzaam. ,,Je hoorde bijvoorbeeld dat je mensen op verschillende manieren kunt helpen. Als iemand verdrietig is door te troosten of te knuffelen. Ik vond het leuk dat je voor de speurtocht ook moest puzzelen om met de gekregen letters een zin te maken.” Haar mooiste ontdekking is het glas-in-loodraam en die vindt ze samen met Fleur Verwegen snel. Fleur (7) vindt de Bijbel de mooiste ontdekking.

Volledig scherm Viona Boerefijn en haar dochter Dorine zijn tijdens de speurtocht in de Lambertuskerk even in gesprek met pater Charles en Hennie van Hattum, pastoraal werkster Franciscusparochie. © Franka Willems

Mariëlle Janssen, vrijwilligster van de werkgroep familiepastoraat, is positief verrast hoe het familiepastoraat is uitgegroeid. ,,Het is bedacht om de verbinding tussen kerk en gezinnen te zoeken. Op een laagdrempelige manier. Met sfeerbeleving en interactie. Bij de bijeenkomsten in het PieterBrueghelHuis zie je een saamhorigheid met een diepere laag en er is ontspanning en plezier.”

Blote knie zichtbaar

Terwijl kinderen rondspeuren melden volwassenen zich voor vragen over de Lambertuskerk. Gids André Velthausz deed zelf pas een ontdekking en pakt er een zaklamp bij om die te laten zien. Hij schijnt licht op een profeet, een beeld onder de preekstoel. ,,Het is toch modern om scheuren in je spijkerbroek te hebben. Kijk! Dit beeld is 160 jaar oud, maar er is een blote knie te zien. Dat durfde Pierre Cuypers de ontwerper van de kerk toch maar.”

Kerk binnen het uur van slot

Tegen de avond gaat er een hangslot op de deur van de kerk. De genodigden, negen vormelingen, leden van M25 en het koor, mogen dan meedoen aan de church escape. ,,Via allerlei spellen en opdrachten moet binnen het uur de cijfercombinatie worden gevonden. Er is begeleiding, dus dat gaat ze lukken”, weet Van Hattum. Diede van Rooij (bijna 17) is benieuwd naar deze escaperoom. ,,Ik zing in het kinderkoor en ben bestuurslid van M25. Dat is een jongerengroep die vrijwilligerswerk doet en soms ook groepsactiviteiten. Het is gezellig dat een aantal leden van M25 meedoet vanavond.”