Statushouders in Meierijstad willen eerst inburgeren, dan pas werken

Vol goede moed begonnen Jamal Mohammed en zijn dochter Rasha uit Sint-Oedenrode in mei van dit jaar aan een taalproject in Schijndel. Het ging om een landelijke proef voor inburgering, opgezet door sociaal werkbedrijf WSD en de gemeente Meierijstad. De opzet: de Nederlandse taal leren op de werkvloer. In het geval van Jamal en Rasha ging het om kringloopbedrijf Het Goed in Schijndel. ,,Wij voelen dat iedereen ons hier wil helpen", zei de uit Syrië afkomstige Jamal Mohammed via een tolk.

Toch hebben hij en zijn dochter het project vroegtijdig verlaten. Net als al de zeven andere deelnemers. Daarmee is het inburgeringsprogramma van de WSD en Meierijstad faliekant mislukt. ,,Heel spijtig", reageert wethouder Menno Roozendaal (PvdA, arbeidsmarkt). ,,Maar ook van dingen die níet lukken, kun je heel veel leren.”

De meeste statushouders die aan het project deelnamen, gaven als belangrijkste reden voor het afhaken aan dat zij liever eerst inburgeren of bij een andere organisatie taallessen volgen, zo staat in een brief van het college aan de raad. Werken kwam voor hen in de meeste gevallen te vroeg. Enkele vergunninghouders stelden ook dat werk niet verplicht is tijdens de inburgeringsperiode. ‘Dat is teleurstellend en tevens een leerpunt voor ons toekomstig beleid', aldus het college.