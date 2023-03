Stembureau in Sint-Oedenrode gesloten vanwege stroomuitval

Sinkhole op golfbaan in Eindhoven, breuk in riolering is waarschijn­lijk de boosdoener

EINDHOVEN – Golfbaan De Tongelreep in Eindhoven-Zuid heeft er tijdelijk een ‘hole’ bij; een sinkhole welteverstaan. Vlak langs de randweg, ter hoogte van hole 2, is de grond verzakt en gescheurd: het gevolg van een mogelijke breuk in de riolering.