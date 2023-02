‘Superwoman’ Fem wordt 24 februari gehuldigd

Komende zondag rijdt de veldrijdster van Jumbo-Visma nog de X20-cross in Brussel. En afgelopen zondag won ze, voor het eerst in haar regenboogtrui, de X20-cross van Lille. Dat was voor haar een goede reden om op een speciale manier over de finish te rijden. Daar ging ze liggend op het zadel over de streep. Als een soort ‘Superwoman.’ Die bijnaam heeft ze dus voortaan.

In levende lijve

Deze week gingen burgemeester Han Looijen en sportwethouder Bert van Druenen even op bezoek bij Fem van Empel in het ouderlijk huis in Den Dungen. Na felicitaties via de app op de mobiel toen ze haar titel binnenhaalde, was dat de eerste gelegenheid om de nieuwe wereldkampioene in levende lijve even te ontmoeten en te complimenteren met haar regenboogtrui.

,,Vanwege haar drukke wedstrijd- en trainingsprogramma hebben we ervoor gekozen om Fem van Empel pas na komende weekeinde te huldigen. Komende zondag moet Fem nog fietsen in Brussel. Daarom is de huldiging op 24 februari. We zetten voor die dag nog een mooi programma in elkaar”, aldus Van Druenen.

De fanclub van Fem van Empel, die zichzelf de Femclub noemt, heeft de laatste tijd de oprit naar de woning van familie van Empel in Den Dungen al vol gezet met vlaggen en borden met lovende teksten om hun idool te feliciteren met de ene na de andere klinkende overwinning bij het veldrijden.



