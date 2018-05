Synagoge in Veghel krijgt nieuwe horecazaak: 'Trattoria da Roberto'

VEGHEL - De synagoge in het centrum Veghel krijgt een nieuwe bewoner. In het monumentale pand aan de Deken van Miertstraat komt weer een horecagelegenheid. Gastheer Robert Wallet opent half juni zijn eigen restaurant ‘Trattoria da Roberto’.

De zaak is gefinancierd via Horeca Crowdfunding Nederland. Wallet: ,,Het platform vertelde me dat het snel zou gaan omdat mijn plan goed is. Dat het totale bedrag in slechts 32 minuten op tafel lag, was ook voor hun een verrassing. Ik had in mijn stoutste dromen niet kunnen hopen op dit resultaat."

Bij Trattoria da Roberto kunnen mensen onder meer terecht voor een Italiaans 4-gangen diner. Er is geen kaart maar gewoon eten wat de pot schaft. Dat mag met z’n tweeën maar belangstellenden mogen ook aanschuiven aan de lange tafel. ,,Ik geloof in mijn concept: kwalitatief goed eten in een ongedwongen sfeer en goed luisteren naar je gasten”, zegt Wallet.

Volkel

Wallet heeft lang geleden zijn eerste stappen in de horecawereld gezet. Eerst als kok en later als gastheer. Sinds anderhalf jaar is hij op vrijdagavond gastheer bij ‘Eten bij Petja’ in Volkel. ,,In Volkel staat een heel mooi restaurant maar ik wil het anders doen, op mijn eigen manier. De liefde voor de Italiaanse keuken, de drang om mensen in de watten te leggen en mijn ondernemerslust komen samen in de trattoria.”