Taakstraf voor Schijndelse man met pc vol kinderporno

Zes sociale huurwoningen op locatie oude basisschool Het Anker Veghel

12:19 VEGHEL - Als het aan het college van Meierijstad ligt, mogen er zes 6 sociale huurwoningen gebouwd worden in de Evertsenstraat in Veghel. Het college werkt aan een herziening van het bestemmingsplan 'Veghel-Zuid', dat daarvoor nodig is.