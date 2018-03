Team Meierijstad: Campus Fioretti naar raadhuis in Sint-Oedenrode

video Roeibootjes alvast aan de kant gelegd in Sint-Oedenrode

28 februari SINT-OEDENRODE - Op veel plaatsen in de regio valt het nog wat tegen met de groei van de ijsvloer. In park Kienehoef in Sint-Oedenrode hopen ze voor het eerst in jaren weer op de vijver terecht te kunnen. De roeibootjes zijn dit weekend alvast aan de kant gelegd. Schaatsen op de vijver is vooralsnog echter alleen aan een enkele waaghals voorbehouden.