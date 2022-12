Theehuis Zenderen komt flink op de koffie met kok uit Borne

De in Borne woonachtige kok komt in juni 2021 in dienst bij de horecazaak. Als kok verdient hij 2360,77 euro per maand, daar komt een vakantietoeslag van 8 procent nog bij. De Karmeliet stuurt de kok een brief waarin staat dat het om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gaat die duurt tot 10 juni 2022. Tevens wordt gemeld dat een bedrag voor het fietsplan van 1499,96 euro wordt verrekend met de uitkering van het vakantiegeld in mei 2022.