Thijs Greijmans (1956-2023) was de leukste leraar van de Franciscusschool

Veel meer klachten. En daarom krijgt wijk ’t Ven in Veghel meetpunt om herrie van vliegbasis Volkel te meten

UDEN/VEGHEL/VOLKEL - Wijk ’t Ven in Veghel krijgt een mobiel meetpunt om het lawaai van straaljagers van vliegbasis Volkel te kunnen meten. Die gegevens kunnen mogelijk helpen bij het zoeken naar een verklaring voor het explosief gestegen aantal klachten in Veghel over herrie van overvliegende F-16’s en F-35’s.