Tijn van den Berg heerst met zijn Bianca over de Heikrikkels in Mariaheide

Tijn van den Berg (42) is geboren en getogen in Mariaheide. Carnaval heeft hij van thuis uit meegekregen en Tijn heeft samen met Bianca inmiddels ook al jarenlange ervaring bij de Raad van 11. Hij is in het dagelijks leven als uitvoerder werkzaam bij bouwbedrijf Huybregts Relou uit Son. In zijn vrije tijd zit hij graag op de racefiets en speelt hij samen met vrienden padel.