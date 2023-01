Titelhouder Jean-Paul de Bruijn gaat langs rand van afgrond; ook Dick Jaspers herstelt zich goed bij NK

Nadat De Bruijn woensdag zijn eerste groepswedstrijd had verloren van Dave Christiani (1-3), kwam de biljarter uit het Zeeuwse Hulst donderdag in zijn tweede duel met 2-0 achter te staan in sets tegen Adrie Demming. Maar toen volgende een remontada. De Bruijn, die de eerste twee sets met 10-3 had verloren, wist de partij te kantelen en pakte vervolgens drie sets (10-6, 10-6 en 10-3) en daarmee alsnog de overwinning.

Op de andere tafel won Christiani van Demming en is daardoor verzekerd van een plek in de kwartfinales. De Bruijn en De Kok maken vrijdag onderling uit wie hem daarbij vergezelt. Demming is uitgeschakeld.

Dick Jaspers

Ook Frans van Schaik is al zeker van een plek bij de laatste acht. Nadat hij woensdag verrassend won van Dick Jaspers (3-2), klopte de Amsterdammer een dag later ook Limburger Raymund Schwertz (3-2). Jaspers herstelde zich goed van de tik die hij woensdag kreeg en klopte Kay de Zwart met 3-0 en een fraai moyenne van 2,307. Schwertz en Jaspers duelleren vrijdag om een plek in de kwartfinale, voor Roosendaler De Zwart is het toernooi na de poulefase voorbij.

Donderdagavond worden er wedstrijden in de andere twee poules gespeeld.

Amsterdammer Frans van Schaik tijdens het NK driebanden in Berlicum. © Ton Smilde