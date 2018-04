Toezicht dreigt voor Meierijstad; het schiet niet op met huizen voor statushouders

Bertus van Berkel stapt over van de horeca naar de ver­voers­mid­de­len: nieuwe zaak aan Noordkade Veghel

7 april VEGHEL/EERDE - Bertus van Berkel, jarenlang het horecagezicht van Eerde en tevens oud-voorzitter van de dorpsraad in Eerde, heeft een nieuwe uitdaging gevonden, ook iets waar hij zijn ei in kwijt kan: hij treedt in dienst bij een kersverse zaak in e-bikes en scootmobielen aan de Noordkade 3 in Veghel, het vroegere pand van Bristol.