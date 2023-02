Turkse Bahaattin Angay, die opgroeide in Veghel, en zijn vrouw Makbule, overleden bij de aardbeving

De Sulimiye Moskee in Veghel laat in een bericht op facebook weten dat ze deze zaterdag het verdrietige nieuws hebben gekregen dat Bahaattin en Makbule zijn overleden. Buhaattin groeide op in Veghel en zat op basisschool De Uilenbrink, maar op zijn dertiende verhuisde het gezin naar Turkije. Toen zijn familie naar Veghel terugkeerde, bleef Buhaattin in Turkije voor zijn studie. Hij ontmoette Makbule en ze trouwden afgelopen zomer.

Makbule Yikar-Angay werd geboren in Breda. Toen ze ongeveer vijf jaar oud was, verhuisde ze met haar familie naar Turkije. Bahaattin's vader, Murat Angay, zat onder andere in de lokale politiek in Veghel, van 2002 tot 2006 was hij raadslid voor Hart voor Veghel. De familie vreesde na de aardbeving al het ergste, omdat ze geen contact met Bahaattin en Makbule konden krijgen.