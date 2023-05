Twee auto’s betrokken bij ongeval in Erp

Nieuwe gedachte­nis­ka­pel Francisca­nes­sen met beenderen stichteres: ‘Veghelaren kunnen hier kaarsje aansteken’

VEGHEL - Weer gaat Moeder Teresia voorop bij de zusters Franciscanessen van Veghel. In 1844 was ze stichteres. Nu liggen haar beenderen centraal in een kapel die de gedachtenis levend moet houden aan de in Nederland uitstervende zusters.