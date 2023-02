Uilen van Empeldonk nemen dorpelingen mee nieuw tijdperk in

De bever rukt op in Den Bosch, kijk maar eens naar dit enorme gat onder een wandelpad

DEN BOSCH - De bever rukt op, ook in de stad. In de Bossche wijk Oost waarschuwen borden voor forse bevergaten onder een wandelpad. Volgens stadsecoloog Kees Konings wordt het beschermde beest nog niet aangepakt. ,,We moeten wel alert blijven, want het is verrassend dat ze hier opduiken.”

